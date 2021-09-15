В Україні знайшли новий спосіб боротьби з нетверезими водіями

В Україні суд вперше в нетверезого водія конфіскував автомобіль, який в третій раз за рік сів за кермо п’яним.

Про це повідомляє Твоя Машина.

Суд міста Полтави постановив конфіскувати автомобіль Mitsubishi Lancer у громадянина, який систематично керував ним в стані алкогольного сп’яніння.

З матеріалів справи стало відомо, що 5 червня 2021 в Полтаві патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mitsubishi Lancer, водій якого порушив ПДР. У чоловіка виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Сам водій відмовився пройти медичний огляд. Як виявилося, водія зупинили вже втретє з алкоголем в крові.

Суд постановив оштрафувати водія на 51 000 гривен, позбавити водійського посвідчення на 10 років, а також конфіскувати транспортний засіб порушника.

Варто відзначити, що це перший випадок в Україні, коли у нетверезого водія конфіскували автомобіль. Таким чином, в патрульних з’явився новий спосіб боротьби з п’яними водіями.

: Новости Ю