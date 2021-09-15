Для здоров’я кишечника і від тромбів: названий корисний чай

На сьогоднішній день одним з найбільш корисних вважається зелений чай. Однак існують і інші напої, які пропонують цілий ряд переваг для здоров’я. Наприклад, ячмінний чай

Він багатий на вітаміни А і C, антиоксидантами і амінокислотами, які благотворно позначаються на роботі організму. Яку ще користь він може принести?

Для травної системи

Як природний антацид ячмінний чай може допомогти збалансувати надлишкову кислотність в шлунку і запобігти кислотний рефлюкс – захворювання, яке викликає печіння (печію) в нижній частині грудної клітини. Крім того, він містить велику кількість клітковини, яка покращує здоров’я кишечника.

Від хронічних захворювань

Ячмінний чай містить цілий ряд антиоксидантних сполук і важливих мінералів, здатних зменшувати окислювальний стрес і запобігати хронічні захворювання. До такого висновку вчені прийшли в ході дослідження, опублікованого в журналі Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry.

Для кровообігу

Напій також може діяти як антикоагулянт, покращуючи кровообіг. В результаті знижується ризик утворення тромбів, розвитку атеросклерозу, серцевих нападів.

: zdorovia.com.ua