Путин на карантине

Кажется, Путину сообщили, что в стране завелась какая-то непонятная зараза. А Путин и говорит: «То-то я смотрю, что вокруг меня народ всё болеет и болеет! Оказывается вирус какой-то!».

У президента с ковидом сложились странные отношения. Позапрошлой весной, когда никто толком не понимал, что это такое, президент периодически возникал на экране, объявлял нерабочие дни и выделял народу пряники. Пряники были маленькие и суховатые, но хоть что-то.

А потом президент понял, что вирус – это единственное живое существо, которое не хочет ему подчиняться и даже само заставляет Путина приплясывать под свою микроскопическую дудку. Путин такого не любит, и вскоре всю неприятную часть борьбы с пандемией он спихнул на Собянина и вообще на регионы – спасение утопающих стало делом рук, кого угодно, но не президента.

Он долго тянул с прививкой, потом сказал, что привился, но никто этого наверняка не знает. Все, кто с ним встречаются, сидят за государственный счет неделями в отелях и пансионатах – ветераны, спортсмены, активисты, ряженая массовка.

Вакцинация, тем временем, провалена, захват мира с помощью «Спутника» не состоялся. А статистика такова, что если бы это не были цифры смертности, мы бы просто хохотали над этими 792, 795, 791 и, конечно, коронные 799 в сутки.

Что у них там теперь в Кремле случилось, я не знаю. Но Путин впервые говорит о карантине и болезни вокруг себя. Песков переводит его слова максимально нелепо. А «Единая Россия», если я правильно понял, отказалась от большого ударного митинга у Кремля, хотя до сих пор власть спокойно собирала стадионы. Несмотря ни на какие вирусы.

Еще раз повторю: я не знаю, что там случилось именно сейчас. Но могу предположить, что ситуация, во-первых, серьезнее, чем врет статистика. А во-вторых, подождите недельку. Пройдут выборы, с народом можно будет уже не заигрывать. И вот тогда вполне возможны радикальные меры, которые вам совсем не понравятся.

Если в Америке по факту вводят обязательную вакцинацию, то ничто не мешает сделать это в России. Разве что нехватка вакцины как таковой. Но когда нас останавливали такие мелочи!

Поэтому не исключено, что Путин как бы проболтался и как бы намекнул. А вы, на всякий случай, задирайте рукав рубашки повыше и оголяйте плечо.

Антон Орехъ