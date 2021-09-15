Позывной «Змей»: новые подробности о погибшем при взрыве в Днепре мужчине

В автомобиле Nissan Primera, который взорвался и сгорел средь бела дня в Днепре 15 сентября, находился Алексей Кавлак из Киева – член Совета общественной организации «Украинский Легион». В этом страшном ЧП погибла и его пассажирка Дарья Гречищева.

Мужчина с позывным «Змей» был старшим инструктором Легиона, командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины. Об этом OBOZREVATEL рассказали в ГО.

Алексей вместе с другими «легионерами» приехали в Днепр еще на День города, который отмечался 11 сентября. Они участвовали в нескольких мероприятиях.

В частности, были инструкторами на уличных мастер-классах по реанимации, помощи при ДТП, контролю кровотечений, эвакуации пострадавших и тому подобное.

Последний пост Алексея в Facebook, датированный 12 сентября, был написан из Днепра. Он делился фотографиями, на которых выглядел очень радостным.

«Он часто проводил занятия, обучая людей тактической медицине. Это было его направление. Позывной «Змей». Был не последним человеком в «Украинском Легионе», – отметил собеседник.

«Насколько знаю, он не является участником боевых действий. В «УЛ» с 2014 года, с самого начала. Инструктор по домедицинской помощи, имел много выездов для проведения тренингов в войска и на передовую. Участвовал в проектах по минной безопасности – учения проводились на территории Луганской и Донецкой областей для школьников. Еще много сделал в направлении национально-патрилтичного воспитания молодежи – проект «Потомки свободных». А в последнее время начал собственный – Aid Brothers», – рассказал в комментарии OBOZREVATEL глава ОО «Украинский Легион» Александр Санников.

Сам Алексей Кавлак говорил, что главной целью и смыслом деятельности «Украинского Легиона» является формирование нового гражданина, защитника семьи, общины и общества, который берет на себя личную ответственность за все, что происходит в стране.

«Организация военной подготовки граждан к защите своей страны – это одновременно и текущее задание Легиона и наш непосредственный вклад в воплощение в жизнь проекта новой Украины, который только рождается», – рассказывал он в одном из интервью, которое вышло на YouTube-канале Plast Educational Center в августе прошлого года.

«Змей» как инструктор этой организации регулярно проводил тренинги для учащихся школ и лицеев, во время которых подростки учатся оказанию доврачебной медицинской помощи, основам огневой, инженерной и тактической подготовки, ориентированию на местности.