На Лісовому господар вдарив гостя ножем у груди

До поліції від лікарів надійшло повідомлення про ножове поранення 44-річного чоловіка на вулиці Шолом-Алейхема, у Деснянському районі Києва.

На місце події виїхали слідчі та з’ясували, що чоловіки разом вживали спиртне. В якийсь момент між товаришами виник конфлікт, який переріс у бійку.

«Гість намагався піти, однак у коридорі власник помешкання вдарив його вгруди кухонним ножем. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. 56-річного зловмисника затримали та вилучили ніж, який направили на експертизу», — розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Сєрєбряк.

У поліції відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 ККУ). Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до восьми років в’язниці.

: vechirniy.kyiv.ua