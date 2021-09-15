Автобусів для підвозу кримчан з адмінмежі до пунктів вакцинації на Херсонщині досі немає

Таку інформацію підтвердила Центру журналістських розслідувань головний спеціаліст управління з експлуатації КПВВ «Чонгар» ДП «Реінтеграція та відновлення» Галина Коваль.

«Щодня згідно з графіку чекаю на приїзд цього автобуса, його не було. Я доповіла керівництву, що автобуса по факту немає», – сказала Коваль.

Водночас, заступник голови Херсонської облдержадміністрації Микола Якименко пояснив ЦЖР, що влада області не відповідальні за підвіз кримчан до центрів вакцинації.

«У нас організована доставка до обсерваторів, але не до вакцинації. Не тільки кримчан, ми доставляємо до обсервації тих, хто перетинає адмінмежу. По вакцинації, у нас в області розроблений маршрут, де труднодоступні місця, звідки не дістатися до центрів вакцинації, то звідти робиться підвоз», – зазначив Якименко.

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