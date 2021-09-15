Автобусів для підвозу кримчан з адмінмежі до пунктів вакцинації на Херсонщині досі немає

Таку інформацію підтвердила Центру журналістських розслідувань головний спеціаліст управління з експлуатації КПВВ «Чонгар» ДП «Реінтеграція та відновлення» Галина Коваль.
«Щодня згідно з графіку чекаю на приїзд цього автобуса, його не було. Я доповіла керівництву, що автобуса по факту немає», – сказала Коваль.
Водночас, заступник голови Херсонської облдержадміністрації Микола Якименко пояснив ЦЖР, що влада області не відповідальні за підвіз кримчан до центрів вакцинації.
«У нас організована доставка до обсерваторів, але не до вакцинації. Не тільки кримчан, ми доставляємо до обсервації тих, хто перетинає адмінмежу. По вакцинації, у нас в області розроблений маршрут, де труднодоступні місця, звідки не дістатися до центрів вакцинації, то звідти робиться підвоз», – зазначив Якименко.
Нагадаємо:
- У серпні 2021 року монітори омбудсмена України відзначали, що влада має вирішити питання організації автобусного сполучення між КПВВ «Чонгар» і Херсоном, Генічеськом та Новоолексіївкою, а також організувати в КПВВ цілодобове тестування на COVID- 19, щоб спростити перетин адмінмежі для громадян.
- 1 вересня 2021 року міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікувало детальну карту маршрутів пасажирського транспорту з КПВВ до місць вакцинації та тестування, аби громадяни з тимчасово окупованих територій могли комфортно та зручно дістатися локації для отримання відповідної послуги. У повідомленні, зокрема, зазначалось, що з КПВВ «Чонгар» до місця вакцинації та тестування у селі Чонгар та місті Генічеськ можна дістатися рейсовим маршрутним транспортним засобом №97, який відправляється щоденно о 12:20.
- Жителі окупованих територій можуть отримати безкоштовне щеплення від коронавірусної хвороби на підконтрольній Україні території. При цьому вони можуть вакцинуватися у будь-якому центрі вакцинації у будь-якій області.