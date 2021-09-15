В Киеве таксист устроил ДТП после просьбы пассажирки повернуть: есть пострадавшие

Ночью в среду, 15 сентября, в Киеве, где недавно в масштабном ДТП столкнулись девять авто, произошла авария с участием таксиста. В результате пострадали пассажиры двух легковых машин.

Об этом сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

По данным паблика, пассажирка сказала таксисту повернуть. В это время две машины ехали в попутном направлении по улице Бойчука: таксист службы «Bolt» в левой полосе и машина «Ford» — в правой.

По словам таксиста, его пассажирка сказала «здесь направо». Тот, не глядя по зеркалам, совершил маневр и въехал в «Ford».

От столкновения машину таксиста развернуло поперек дороги, а другая машина перелетела тротуар, задела клумбу и остановилась у металлической ограды.

В результате, с места аварии госпитализировали пассажирок обеих машин.