Украинец рассказал, как болел штаммом Дельта: началось все с повышения температуры

Житель Черновицкой области рассказал, как боролся со штаммом коронавируса Дельта. Почти две недели мужчина лежал в тяжелом состоянии в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Об этом пишет «Молодой буковинец». Когда поднялась температура, Виталий подумал, что это простая простуда.

«Под вечер меня начало немного лихорадить, измерил температуру – повышена. 38 градусов была. Я выпил жаропонижающее и лег спать. На следующий день температура была повышена, появилось головокружение. Думал, что это простуда, потому что перед этим в поле работал, на жаре, а затем сразу зашел в помещение с кондиционером. Но что-то неладное я заподозрил через два дня», – сказал пациент.

По его словам, не исчезал ни запах, ни вкус, однако появилось расстройство желудка.

«Уже на следующий день мне стало очень плохо… Жена вызвала скорую, госпитализировали. Впоследствии уже подключили к аппарату ИВЛ. Сказали, что были поражены легкие; вирус хорошо «разгулялся» за эти дни. Жену отправили на самоизоляцию», – добавил мужчина.

Жена Виталия не заразилась, потому что был вакцинирована.

«Она захотела вакцинироваться, а вот я… не верил в действенность вакцины, хотя жена говорила, что подхвачу эту «гадость»… сглазила», – подчеркнул буковинец.

Сейчас мужчину уже отключили от аппарата ИВЛ. Он чувствует себя намного лучше, однако опасается осложнений, которые могут возникнуть после болезни.