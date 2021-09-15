У Києві затримали осіб, які утримували в рабстві понад 100 осіб

У Києві заарештували на два місяці п’ятьох учасників злочинної групи, які організували схему утримування соціально незахищених громадян у трудовому рабстві, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

“Так, згідно з рішенням суду, всіх підозрюваних взято під варту альтернативою у вигляді застави в розмірі від 454 тис. гривень до 1, 360 млн грн для трьох осіб, і в розмірі 3,4 млн гривень – стосовно ще двох”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на час обшуків на території агропідприємства в трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які зараз звільнені. П’ятеро людей, які брали участь у злочинній схемі, затримали в порядку ст.208 КПК України.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

: capital.kiev.ua