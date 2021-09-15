До смерти избил прохожего и скрылся с места происшествия: полиция задержала во Львове 21-летнего парня

Сотрудники полиции Львова задержали 21-летнего мужчину, который ранее до смерти избил 38-летнего местного жителя.

Об этом гворится в сообщении пресс-службы отдела коммуникации полиции во Львовской области.

«14 сентября во полицию поступило сообщение от медиков одной из львовских больниц о пациенте, который был доставлен с диагнозом, в частности, «перелом основания черепа». Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался», — говорится в сообщении.

К раскрытию преступления были задействованы следственно-оперативная группа, оперативники криминальной полиции и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского городского управления полиции №1.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 38-летний львовянин. Также установлено, что телесные повреждения ему нанес неизвестный мужчина 14 сентября около 1:45 ночи на улице Шевченко во Львове во время внезапного конфликта. После этого, оставив избитого посреди улицы, злоумышленник скрылся. Травмированного мужчину обнаружили прохожие, которые и вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями правоохранители установили личность злоумышленника, 21-летнего жителя Львова, и задержали его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.