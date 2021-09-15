У столичному транспорті будуть вимірювати температуру

Фіксацією перевищення граничної температури влітку і надмірного холоду в салоні взимку займатимуться комунальні інспектори.

Згідно із новим договором перевізників з містом, в громадському транспорті має відслідковуватись граничний температурний режим. Заступник голови КМДА Костянтин Усов розповів, як буде забезпечений законний контроль нових правил.

Так, профільне комунальне підприємство за останній місяць придбало точні термометри, а також отримало на них сертифікати калібрування від «Укрметртестстандарт».

«Ми — перший в країні організатор пасажирських перевезень, який буде реально контролювати температурний режим у салонах громадського транспорту на вулицях, — підкреслює Костянтин Усов.

Показники цих термометрів мають юридичну силу. Тому інспектори Комунальної служби перевезень зможуть на законних підставах контролювати перевищення граничної температури влітку і надмірного холоду в салоні взимку.

Через те, що деякий столичний транспорт не має в своїй комплектації систем кондиціонування, це приводить до дискомфортних умов перебування пасажирів, особливо влітку.

: vechirniy.kyiv.ua