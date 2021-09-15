Догрався: чехи затримали ватажка російської розвідгрупи – Центр журналістських розслідувань

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Відеоблог Євгенія Лешана про затримання у Чехії учасника окупації Криму Олександра Франчетті.

Олександр Сталінславович Франчетті з 2000 року проживав у Чехії. Працював фітнестренером, заснував чотири фірми, мав дружину і доньку. В лютому 2014 року з початком російської окупації Криму чкурнув у Севастополь. 25 лютого він з’явився у так званому «Штабі самооборони Севастополя», а 28 лютого – очолив розвідувальний підрозділ «Сєвєрний вєтєр».

Франчетті неодноразово розповідав про героїчну боротьбу «Сєверного вєтра» з численними екстремістами, про виявлення чи не тисячі кілограмів вибухівки під опорами севастопольської ЛЕП. Однак все це – лише байки, одна з багатьох легенд, покликаних героїзувати ганебну окупацію українського Криму. Поки Франчетті зі своїми слідопитами гуляв лісом навколо Севастополя, реальні заходи із забезпечення окупації відпрацьовували професійні російські підрозділи.

Пізніше Франчетті возитиме «гуманітарну допомогу» своїм друзям, які воюватимуть за Росію на українському Донбасі. Одночасно – спробує вписатися у політичне життя окупованого Севастополя – але безрезультатно. Він вже послужився окупантам, і більше не був їм потрібний. Роздратований Франчетті візьметься критикувати окупаційну владу

та навіть у відеозверненні пред’явить претензії самому Володимиру Путіну.

Прокуратура Автономної Республіки Крим в липні 2019 року повідомила Франчетті про підозру та оголосила в міжнародний розшук.

І ось – затримання в аеропорті Праги. Речник чеської поліції Ондржей Моравчик не надто балакучий: «На підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Україною, в аеропорту був заарештований громадянин Російської Федерації». Про те, що це саме Франчетті, розголосили кремлівські медіа.

Тепер Франчетті має бути переданий українським правоохоронцям – звісно, якщо український Офіс Генпрокурора не буде тупити і вчасно та грамотно подасть чеським колегам відповідний запит.