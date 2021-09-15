Премьер Чехии рассказал о самочувствии президента страны после госпитализации

Премьер-министр Андрей Бабыш рассказал о самочувствии президента страны. Его госпитализировали после консультации с врачами.

Об этом пишет Expats.

Отметим, что президента Чехии госпитализировали в Центральный военный госпиталь во вторник.

«Я информирован о состоянии здоровья господина президента. Думаю, что оно не должно вызывать опасений. Его состояние здоровья никогда не было таким, чтобы вызывать опасения. Их нет и сейчас.», — отметил премьер.

По словам Бабиша, президента госпитализировали после консультаций с врачами.

«Он был госпитализирован после проведения консультаций с врачами. Неуместны спекуляции о том, что у президента возникли какие-то проблемы со здоровьем», — добавил чиновник.

Добавим, что 27 сентября президент планирует встретиться с Бабишем в загородной резиденции.