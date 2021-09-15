Начал политический сезон: Арестович ответил Авакову

Спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал видео, которое сегодня опубликовал экс-глава МВД Арсен Аваков.

Арестович в Facebook написал, что Аваков «начал политический сезон».

«Судя по старту, начинается ему тяжело. Иначе объяснять, отчего нужно было рвать из видео четырёхлетней давности отдельную фразу и кидаться с нею в политическую атаку, открывая новый сезон?.) Неужели у бывшего министра внутренних дел нет более актуальных тем для старта?.. А возможно, этот мудрый человек, прекрасно разбирающийся в воинах АТО (Андрей Антоненко не даст соврать), сегодня просто не разобрался?», — написал он.

Арестович отметил, что указанное интервью он давал в 2016 году, когда не был официальным лицом.

«Лишь военным (уже бывшим), я на правах человека, который сам проводил в АТО много времени, я высказался достаточно эмоционально. Сегодня, конечно, я бы сформулировал иначе, намного более строго. Тогда же, я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешен тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать», — заявил он.