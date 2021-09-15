Шевченковский райсуд Киева заявил о возможной приостановке своей работы

Собрание судей уполномочило главу Шевченковского районного суда Киева Евгения Мартынова обратиться с письмом в органы государственной власти и судейского самоуправления. В обращении Мартынов описал критическую ситуацию в суде, сложившуюся из-за его недофинансирования и коллапса с кадровым обеспечением аппарата суда. В суде говорят, что если проблема решена не будет, суд может приостановить работу.

Послание опубликовано в Фейсбуке суда 15 августа.

Письмо адресовано премьер-министру Денису Шмыгалю, министру финансов Сергею Марченко, главам профильных комитетов Верховной Рады по вопросам правовой политики и бюджета, и.о. председателя Государственной судебной администрации Алексею Сальникову, и.о. председателя Высшего совета правосудия Алексею Маловацкому, председателю Верховного суда Валентину Данишевскому и председателю Совета судей Богдану Моничу.

В послании описывается критическая ситуация в Шевченковском райсуде с заполнением вакантных должностей работников аппарата, в том числе секретарей судебных заседаний и помощников судей.

Такие сотрудники увольняются, указывая основной причиной ухода маленький размер зарплаты, который не позволяет обеспечивать минимально необходимый уровень жизни в Киеве, а также чрезмерный объем нагрузки.

Штатным расписанием Шевченковского райсуда на 2021 предусмотрена 191 должность, из которых 42 должности судьи и 149 должностей работников аппарата суда.

Сейчас в штате состоят 35 судей, у четырех из которых закончился пятилетний срок полномочий, а еще три судьи находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста.

Фактически в аппарате суда работают 116 человек. За текущий год из штата суда уволились 44 работника аппарата, а были зачислены только 20. Для привлечения новых работников суд объявил 58 конкурсов на замещение вакантных должностей, но ни не дали ожидаемых результатов.

С января 2021 года должностной оклад помощника судьи составляет 9 921 гривен, оклад секретаря судебного заседания — 4 440 гривен, судебного распорядителя — 4 394 гривен, делопроизводителя — 4 288 гривен, экспедитора — 4 162 гривен.

В то же время общее количество входящей корреспонденции суда к концу 13 сентября составило 106 443. Количество судебных дел на эту же дату — 48 959, что с учетом количества работающих судей в несколько раз превышает нормативы, согласованные Высшим советом правосудия. К тому же вопрос возобновления полномочий у судей с истекшим пятилетним сроком полномочий не решается.

Значительный объем работы выполняют помощники судей и работники аппарата суда. Судьи и другие работники суда работают на пределе возможностей.

Низкий уровень зарплаты работников аппарата — основная причина оттока квалифицированных кадров и низкой заинтересованности в вакансиях. И эта проблема остро встала в 2020-2021 годах.

Наряду с необходимостью увеличения размера зарплаты работникам аппарата суда актуальным является и вопрос увеличения расходов на судопроизводство (почтовые отправления, приобретение бумаги, содержание помещений, оргтехники, информационных систем и т.д.).

Такая ситуация приводят к катастрофическому ухудшению работы суда в отношении регистрации корреспонденции, проведения судебных заседаний, подготовки процессуальных документов, направления материалов судебных дел в суды апелляционной и кассационной инстанций.

Из-за отсутствия должного государственного финансирования 1 сентября суд на своем сайте сообщил, что прекращает отправлять почтовую корреспонденцию в судебных делах (запросы, судебные повестки, копий решений).

Судьи напомнили, что Шевченковский райсуд Киева — один из центральных судов столицы с наибольшей нагрузкой по количеству дел не только по Киеву, но и по Украине. Руководство суда и каждый судья принимают все возможные меры для защиты интересов граждан в разумные сроки, однако вопрос кадрового, финансового и материально-технического обеспечения не может быть решен на уровне суда.

В связи с этим Шевченковский райсуд просит все субъекты, наделенные полномочиями по уточнению бюджетных запросов и одобрению проекта закона о Государственном бюджете на 2022 год, увеличить расходы по бюджетной программе «Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия», в том числе увеличить расходы на:

выплату судейского вознаграждения с учетом того, что на рассмотрении у президента находятся представления о назначении судей;

выплату заработной платы работникам аппарата суда;

обеспечение надлежащего финансирования текущих расходов на судопроизводство.

В послании говорится о необходимости выделить на суды минимум 5,6 миллиардов гривен, в том числе: 2,6 миллиарда — на фонд оплаты труда судей и работников аппарата судов; 1,03 миллиарда — на расходы на развитие, включая капитальный ремонт и реконструкцию 27 объектов со степенью готовности более 60%.

В случае, если проблема так и останется нерешенной, работа Шевченковского райсуда может быть приостановлена.