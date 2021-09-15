Гордон рассказал, почему Порошенко «похож на агента КГБ»

Журналист Дмитрий Гордон считает, что экс-президент Украины Петр Порошенко по нескольким причинам похож на агента Комитета государственной безопасности СССР (КГБ).

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Гордона, у Порошенко была «жуткая анкета», но, несмотря на это, он попал в Киевский институт международных отношений. Гордон добавил, что во времена СССР КГБ вербовал практически всех студентов КИМО.

«Отец Петра Алексеевича был судим, приговорен к пяти годам заключения. С такой анкетой в Киевский институт международных отношений в советское время не принимали. Петра Алексеевича на год, как пишут, исключали из КИМО, он уходил в армию, потом восстанавливался в вузе», – рассказал Гордон.

По словам журналиста, студенты КИМО в советские годы практически не могли избежать вербовки в КГБ.

«Я хочу просить суд подать запрос в ФСБ Российской Федерации. Запрос простой: являлся ли Петр Алексеевич Порошенко, пятый президент Украины, агентом Комитета государственной безопасности Советского Союза? В биографии Петра Алексеевича есть немало фактов, которые косвенно могут об этом свидетельствовать», – заявил Гордон.