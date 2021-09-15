Новий Toyota Corolla Cross 2022 року увірвався на японський ринок

Toyota оголосила про вихід на японський ринок свого нового компактного гібридного позашляховика. Новий Toyota Corolla Cross 2022 року увірвався в Японію з виразним зовнішнім виглядом. Однак концепція і підхід цього дуже цікавого позашляховика як і версії, призначені для інших ринків.

Цей дуже цікавий компактний позашляховик, розроблений на базі успішної та популярної Toyota Corolla, приземлився на численних ринках по всьому світу. Однак Toyota не вирішила ввести його в рідній країні до цього часу. Новий Corolla Cross був офіційно представлений в Японії та приносить з собою дуже важливі новинки.

Toyota вирішила забезпечити японській Corolla Cross зовнішній вигляд, відрізняючи його від інших версій цієї моделі, які ми можемо знайти, наприклад, в Таїланді, Бразилії чи США. Мета цього нового дизайну?

Просто погляньте на зображення, що ілюструють цю статтю, щоб знайти найбільш відмінні риси японської версії Corolla Cross. Найбільш актуальні естетичні новинки зосереджені в передній частині автомобіля. На додаток до переглянутих оптичних груп, решітка радіатора була змінена і тепер має нову обробку, супроводжувану конкретним значком, який використовується в лінійці Corolla. Основна решітка радіатора була зміщена вниз і передає більше відчуття ширини.

Якщо перейти до виду збоку, то все здається ідентичним, за винятком конструкцій шин, які знову ж Toyota зіграла, запропонувавши щось своє для японської публіки. А закінчуючи наш огляд екстер’єру ззаду, зауважимо, що світлодіодні задні ліхтарі були трохи дороблені.

Що стосується механічної секції, Toyota вибрала гібридну механіку (HEV), яку вона вже пропонує на інших ринках. Під капотом нової японської Corolla Cross знаходиться 1,8-літровий бензиновий двигун, який супроводжується кількома електромоторами, щоб мати інтелектуальну систему повного приводу. В асортименті також будуть передньопривідні версії.

Новий Corolla Cross вже продається в Японії. Стартову ціну встановлено на рівні 15435 євро за поточним курсом. Toyota встановила щомісячну мету продажів в 4 400 одиниць.

Прибуде Toyota Corolla Cross в Європу?

На сьогодні бренд відкрито не висловився про можливий запуск в Європі. Якщо він досягне цієї частини світу, то зробить це, за логікою, виключно в гібридній версії та буде покликаний позиціювати себе на півдорозі між Toyota C-HR і Toyota RAV4. Деякі звіти вказують на те, що про його запуск на європейському ринку буде оголошено до кінця цього року. Так що треба почекати.

Запуск японської моделі збігається за часом з виходом на сцену нової Toyota Corolla Cross GR Sport, більш спортивною версією японського позашляховика, яка буде продаватися на Тайвані.

: auto-portal.com.ua