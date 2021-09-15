За пол месяца на Донбассе погибло 4 наших бойцов, а еще 36 – получили ранения

Российские наемники с начала сентября 2021 года совершили на Донбассе 86 вооруженных провокаций. Из-за этого погибли 4 украинских военных, а 36 – получили ранения.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Сколько раз боевики нарушили перемирие

С начала установления «тишины» на востоке Украины оккупанты 2 315 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом информировала миссия Украины при ОБСЕ во время Форума сотрудничества безопасности 15 сентября.

С 27 июля 2020 года на Донбассе погибли 58 украинских бойцов, еще свыше 220 получили ранения.

585 раз боевики применили запрещенное минскими договоренностями оружие:

танки,

артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 миллиметра,

минометы калибров 120 миллиметров и 82 миллиметра.

Кроме того, оккупанты систематически заминируют украинские позиции как дистанционно, так и с помощью диверсионных групп.

Россия продолжает использовать мины типов ПОМ-2, МОН-50, ПФМ-1 и ПМН, которые запрещены международным правом, – отметила украинская миссия.

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