За пол месяца на Донбассе погибло 4 наших бойцов, а еще 36 – получили ранения

Российские наемники с начала сентября 2021 года совершили на Донбассе 86 вооруженных провокаций. Из-за этого погибли 4 украинских военных, а 36 – получили ранения.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
Сколько раз боевики нарушили перемирие
С начала установления «тишины» на востоке Украины оккупанты 2 315 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом информировала миссия Украины при ОБСЕ во время Форума сотрудничества безопасности 15 сентября.
С 27 июля 2020 года на Донбассе погибли 58 украинских бойцов, еще свыше 220 получили ранения.
585 раз боевики применили запрещенное минскими договоренностями оружие:
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танки,
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артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 миллиметра,
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минометы калибров 120 миллиметров и 82 миллиметра.
Кроме того, оккупанты систематически заминируют украинские позиции как дистанционно, так и с помощью диверсионных групп.
Россия продолжает использовать мины типов ПОМ-2, МОН-50, ПФМ-1 и ПМН, которые запрещены международным правом, – отметила украинская миссия.
Другие нарушения оккупантов
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Более 154 раз использовали БПЛА;
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обустройство новых позиций и укрепление действующих – 29 случаев;
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дистанционное минирование – более 55 случаев;
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обстрелы гражданских объектов – более 40 раз.