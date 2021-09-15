«Кто не был счастливым, того расстреляли»: ностальгия директора департамента образования по СССР

Елена Фиданян – директор Департамента образования и науки Киева – поделилась в сети ностальгическим постом об СССР. Текст она проиллюстрировала фотографией школьника в советской форме.

Руководительница Департамента образования и науки Киева Фиданян решила вспомнить «бонусы», которые давал людям СССР. В частности, приступ ностальгии учиновницы вызвал стакан воды без сиропа за копейку, и с сиропом – за 3 копейки.

Времена, когда: не было COVID-19, мы не боялись пить воду из уличных автоматов, мы пользовались многоразовыми стаканами, и их не уничтожали вандалы, мы не покупали воду для дома, а пили из крана, – заявила Фиданян.

Также она вспомнила о дешевых ценах на проезд в трамвае, недорогом томатном соке и бублике с маком.

Реакция украинцев

Ностальгический пост Фиданян возмутил украинцев. В комментариях они напомнили об ужасах тоталитарного режима, которые пережили украинцы. Предлагаем посмотреть самые яркие комментарии:

«И Стус умер в тюрьме. И Джемилев сидел. И Чорновол. Золотые времена, правда?»;

«Время, когда были: Расстрелянное Возрождение, Голодомор, Чернобыль, массовая русификация»;

«У людей не было базовых свобод и права голоса, но «стакан воды без сиропа»;

«Все были в те времена счастливы. А кто не был счастливым, того или в ГУЛАГ или расстреляли. «Прекрасные» времена тогда были».