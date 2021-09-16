Минздрав назвал процент вакцинированных работников образования

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине вакцинировано 45% педагогов. Уровень прививки отличается в зависимости от области и учебного заведения.

Об этом сообщается в интервью главы Минздрава Виктора Ляшко для издания «Слово и дело».

«В зависимости, где, и в зависимости как. Если мы берем в общем по стране, с учетом детских садов, начальной школы, школ, профтехучилищ и вузов — 45%.», — отметил Ляшко.

Также глава Минздрава добавил, что статистика касается прививки хотя бы одной дозой.