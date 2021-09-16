Рассказ крымского татарина Асана Ахтемова о пытках в ФСБ: «Я бежать не буду, убивайте меня здесь»

3 сентября в Крыму сотрудники ФСБ задержали зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и братьев Асана и Азиза Ахтемовых по подозрению в диверсии. Несколько суток к Ахтемовым не допускали независимых адвокатов.

За это время суд взял их под арест, а ФСБ распространила их признательные показания. На следующий день Азиз Ахтемов рассказал, что его брата пытали электричеством. Лишь 13 сентября к Асану Ахтемову, несмотря на противодействие следствия и адвоката по назначению, попал в СИЗО адвокат Айдер Азаматов. Защитник опросил Ахтемова и записал с его слов подробный рассказ о том, как Асан подвергся пыткам после задержания сотрудниками ФСБ — документ имеется в распоряжении редакции.

В издании «Ґрати» опубликовали рассказ Асана Ахтемова полностью с незначительными правками.

3 сентября 2021 года ориентировочно в 23:30 часов, когда я спал у себя в доме со своей семьей, в наш дом ворвались люди, ориентировочно, в количестве 10 человек в военной форме, в масках и с оружием. Они приехали на нескольких автомобилях. Эти люди разбудили меня и сказали «поехали». Жена и дети проснулись и кричали от страха. Никаких документов эти люди мне не показали, просто надели на глаза пластиковую маску и на руки наручники. Через маску ничего не было видно. Меня начали выводить из дома. Это сопровождалось угрозами и обвинениями в том, что я якобы изнасиловал какую-то девушку. Посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Марку и модель автомобиля я не знаю, так как глаза были закрыты. Ехали мы в этом автомобиле ориентировочно 40 минут. Я думаю, мы ехали в сторону Симферополя.

Автомобиль остановился, меня вытащили из него, взяли за руки и повели в какое-то здание. Мы спускались вниз по лестнице несколько этажей, по времени более пяти минут. Я думаю, это было подвальное помещение. Меня тащил один человек, и за нами также шли, приблизительно, пять человек.

Завели в комнату, посадили на стул лицом к спинке стула, ноги привязали к ножкам стула скотчем, руки тоже привязали скотчем к спинке. Когда меня вели, со стороны этих людей в моей адрес постоянно поступали угрозы, что мне подкинут оружие и наркотики, говорили что моя жена красивая и намекали о том, что тоже могут причинить ей вред.

После того, как меня посадили на стул и связали, на мои уши повесили оголенные провода, после чего я почувствовал сильный удар током. По времени это продолжалось секунд десять. И так около шести-семи раз. После чего разряды тока пускали понемногу и одновременно со мной разговаривали. Когда пускали ток, меня постоянно дергало. После этого я согласился со всем, что мне эти люди говорили. А говорили мне они о том, что я подорвал газовую трубу в Перевальном, что мой брат Азиз Ахтемов все уже рассказал, что им все известно, как мы это сделали, на какой машине и другие детали. Угрожали мне тем, что я больше не выйду из этого места.

После этих угроз и пыток током, я им сказал, что соглашусь со всем, что они мне скажут. После этого меня подняли наверх, посадили на лавочку, опять угрожали, после чего я почувствовал сильный удар в область шеи — в затылок — и меня куда-то потащили. Потом сняли маску, пришел человек, который назвал себя доктором, но был в военной форме. Этот человек сказал мне, чтобы я говорил все, как было. Видимо, я сказал не то, что им нужно, после чего мне опять опустили на глаза маску и один раз ударили в область шеи. Потом меня подняли, взяли под руки и повели опять вниз, наверное, в подвал. Опять посадили на стул, повесили на уши провода. Я думал, что опять будут бить током, испугался за свою жизнь и сказал, что сделаю все, что им нужно.

Они сняли с меня маску и я увидел видеокамеру. Человек, который называл себя доктором, сказал мне, что сейчас включат камеру и я должен буду сказать все, как нужно, или со мной больше никто не будет говорить — у меня есть последний шанс. Кроме этого человека там присутствовало человека три в военной форме и в масках, сидела девушка в военной форме, я увидел только ее глаза, так как она была в маске. Они куда-то торопились и говорили, что у меня есть два часа. Я сказал на камеру все, что они хотели, мне опять надели маску и начали выводить из подвала. В тот момент я думал, что меня ведут расстреливать, так как эти люди постоянно говорили, что хорошо стреляют, что я сейчас побегу, они меня застрелят и скажут, что это сделано при попытке к бегству.

Меня посадили в машину и куда-то повезли. Я думал, меня привезли в лес, так как эти люди постоянно говорили, что вывезут меня в лес и убьют там.

Меня вытащили из машины и сказали: «Давай беги и помни, что я хорошо стреляю». Я сказал, что «я бежать не буду, убивайте меня здесь».

После этого посадили в машину и куда-то повезли. Меня привезли в здание ФСБ на бульваре Франко, 13 в Симферополе, где меня допрашивали следователи, и я подписывал много документов. При этом я себя очень плохо чувствовал, так как все тело болело, я задыхался. В здании ФСБ мне включали камеру, и я говорил все, что им нужно. Даже сейчас у меня появляются приступы, когда засыпаю. Мне кажется, что я забываю, как дышать. Я уже неделю не хожу в туалет по большому.