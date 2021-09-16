Правоохоронці Чехії закрили в’їзд на територію ЄС злодію в законі «Умці»

Президіум Поліції Чеської Республіки дійшов висновку, що перебування 48-річного уродженця Запорізької області Сергія Олійника, який відомий в статусі так званого «злодія в законі» на прізвисько «Умка»/»Умка Дніпровський», в країнах Європейського Союзу може загрожувати безпеці держав і серйозно порушити громадський порядок, позбавивши його права в’їзду на територію ЄС.

Відомості про це містяться в матеріалах вітчизняного судового реєстру.

З них випливає, що від жовтня 2020 року адвокати «Умки» з’ясовують підстави, які слугували підгрунтям для появи достойника в базі даних Інтерполу, реєстрі небажаних осіб Чеської Республіки, Шенгенській Інформаційній Системі (SIS) та встановлення відносно Олійника заборони в’їзду на територію Європейського Союзу.

Згідно версії сторони «злодія в законі», превентивні заходи європейських інституцій можуть бути наслідком отримання ними відомостей, здобутих під час здійснення Нацполіцією України оперативно-розшукової справи відносно «Умки Дніпровського». Ці дії вітчизняних «копів» (які, до слова, божаться, що не здійснювали обміну інформацією з правоохоронними органами Чеської Республіки та Європолом) представники кримінального генерала домагаються визнати неправомірними через суди адміністративної юрисдикції.

З хронології розгляду позову Сергія Олійника випливає, що відпочатку ОАСК, а згодом Шостий апеляційний адміністративний суди відмовили у відкритті провадження з цього приводу. Втім, у червні поточного року (коли «Умка» ще перебував під вартою за підозрою в поширенні злочинного впливу), Касаційний адміністративний суд задовольнив скаргу адвоката «короля злочинного світу» та повернув його справу для продовження розгляду до Окружного адміністративного суду.

Наприкінці липня 2021 року тут постановили здійснювати подальший розгляд у письмовому провадженні без повідомлення сторін. Того ж місяця, як раніше зазначалося на сторінках Dетектив-Info, слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк постановив змінити Олійнику запобіжний захід в його кримінальному провадженні, відпустивши «Умку» під нічний домашній арешт.

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