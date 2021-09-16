Часы Edox – модели для любой аудитории

Есть расхожее высказывание, что за каждым великим мужчиной обязательно стоит великая женщина. В случае торговой марки Эдокс эта теория сработала на все сто. Когда Кристиан Руфли-Флури сделал часы в подарок своей любимой, именно она настояла на том, чтобы поставить это на поток. В итоге они зарегистрировали торговую марку в городе с высокой плотностью опытных часовщиков на один квадратный метр и основали предприятие, которое успешно существует уже более 130 лет.

Как подобрать оптимальную модель Эдокс

Бренд Edox уже давно занимает устойчивое положение в нише аксессуаров среднего класса и доступного люкса, и владельцы этих часов впечатлены их точностью и качеством. Даже если он кажется менее популярным, чем тот же Тиссот или Лонжин, его не стоит обходить своим вниманием. Если теперь вы задумались, где найти оригинальную продукцию Edox, ответ прост – в интернет-магазине Вектор Д. Здесь представлены сотни моделей, и выбрать подходящую вам помогут такие поисковые фильтры:

Ценовой диапазон. Преимущество бренда Edox – работа на широкую аудиторию. На сайте Вектор Д https://vector-d.ua/edox вы найдете множество моделей с разными ценниками, и чтобы отсеять варианты, которые неприемлемы для вашего кошелька, установите подходящий ценовой диапазон.

Тип механизма. Бренд предлагает два варианта – кварц и механику с автоподзаводом, и у каждого есть свои положительные стороны. Кварцевые часы доступнее и точнее, а механические с автоподзаводом относятся к более элитным аксессуарам, в которых нет необходимости менять элемент питания по причине его полного отсутствия. Ну и не будем забывать о мерном приятном звуке тикающей стрелки.

Стиль. В основном, Edox выпускает классические и спортивные аксессуары, а также специализированные дайверские часы. Первый вариант подходит для тех, чей гардероб состоит преимущественно из деловых офисных костюмов или одежды стиля smart casual. Они строгие, неброские и аккуратные. Второй подойдет для любителей активного отдыха и здорового образа жизни – такие часы составят отличную компанию в бассейне, на море, в горах, на велотрассе или просто на прогулке.

Чтобы еще больше сузить круг поиска, стоит уточнить и такие параметры: дополнительные функции, материал и цвет браслета, цвет и вид циферблата, форму и цвет корпуса.

Почему стоит выбрать наручные часы Эдокс

В наше время производитель Edox активно сотрудничает со спортивными организациями. Его конек – гонки и дайвинг, а это значит, что все модели бренда отличаются прочным водостойким корпусом (минимум 100 WR, а у специализированных дайверских моделей – и все 300WR), высокоточным механизмом и стильным читабельным циферблатом. На сайте Вектор Д вы можете рассмотреть все представленные наручные часы и ознакомиться с их характеристиками.