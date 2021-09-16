У Києві п’яний водій на елітному автомобілі збив мопедиста та пішохода

Вчора, 14 вересня, у Шевченківському районі Києва нетверезий водій збив мопедиста та пішохода.

Про це повідомляє “Оперативна Україна інфо” із посиланням на Magnolia TV.

Аварія сталася вночі на вулиці Данила Щербаківського. За попередньою інформацією, мопедист зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити чоловіка. І в цей час у них врізався водій Volkswagen. Від зіткнення водій двоколісного та пішохід впалина лобове скло машини.

Допоки очевидці надавали допомогу постраждалим, автомобіліст намагався втекти з місця ДТП. Однак небайдужі затримали чоловіка до приїзду поліції.

За словами правоохоронців, у водія Volkswagen виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Його доправили на медичне освідування, де з’ясують чи дійсно чоловік вживав алкоголь.

Двох постраждалих шпиталізували до лікарні. Остаточні причини ДТП з’ясує слідство.

: oukr.info