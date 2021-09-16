Названо 5 б/у автомобілів серед українців у серпні

В останній місяць літа імпорт старих автомобілів в Україну зріс на 56% – до 51,3 тисячі машин.
Найпопулярнішим автомобілем місяці став Volkswagen Passat . Протягом серпня українці зареєстрували 3327 машин цієї моделі.
Другий результат у Renault Megane – за місяць українські номери отримали 2 832 авто.
На третьому місці Volkswagen Golf – 2697 розмитнених машин.
Четверте місце за Skoda Octavia . Власниками цієї моделі в серпні стали 2435 українців.
Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом тисяча шістсот п’ятьдесят сім машин.
: uamotors.com.ua