Названо 5 б/у автомобілів серед українців у серпні

В останній місяць літа імпорт старих автомобілів в Україну зріс на 56% – до 51,3 тисячі машин.

Найпопулярнішим автомобілем місяці став Volkswagen Passat . Протягом серпня українці зареєстрували 3327 машин цієї моделі.

Другий результат у Renault Megane – за місяць українські номери отримали 2 832 авто.

На третьому місці Volkswagen Golf – 2697 розмитнених машин.

Четверте місце за Skoda Octavia . Власниками цієї моделі в серпні стали 2435 українців.

Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом тисяча шістсот п’ятьдесят сім машин.

: uamotors.com.ua