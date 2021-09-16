Святослав Вакарчук похвастался идеальными кубиками пресса

Фронтмен легендарной украинской рок-гуппы «Океан Ельзи«, 46-летний Святослав Вакарчук редко обнажется на публике. Но сегодня он показал, как выглядит его торс и пресс без рубашки.

Много лет музыкант увлекается йогой, и на своей странице в «Инстаграме» представил результат — эталонный атлетичный рельеф и безукоризненные кубики пресса.

«Йога ніколи не дається легко, але завжди нагороджує», — интеллигентно хвастается Святослав. И совершенно справедливо!

Ранее Вакачук показывал свои тренировки, но никогда — их результат. Впрочем, гибкость впечатляющая.

Снимок за считаные минуты набрал тысячи лайков и комментариев. Большего эффекта добьется только фото Святослава с его новорожденным сыном. В мае украинский рокер стал отцом с новой избранницей, оставив жену Лялю Фонареву после 25 лет фактического, а затем и официального брака.

: karavan.ua