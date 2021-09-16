Російська компанія «Колмар» активно вербує в ОРДО шахтарів для роботи на шахтах Якутії (ФОТО)

Про це повідомляє сайт «ОстроВ».

Фото рекламного білборда, який встановлений в окупованій Макіївці, опубліковані в сепаратистському сегменті соціальних мереж.

Як вказується в рекламному тексті на білборді, російська вуглевидобувна компанія «Колмар» шукає в ОРДО фахівців на свої шахти і збагачувальні фабрики в місті Нерюнгрі Республіки Саха (Якутія).

При цьому кандидатам «Колмар» пропонує офіційне працевлаштування, надає житло і соціальні гарантії, а також обіцяє оплату проїзду.

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