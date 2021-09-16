Російська компанія «Колмар» активно вербує в ОРДО шахтарів для роботи на шахтах Якутії (ФОТО)

Про це повідомляє сайт «ОстроВ».
Фото рекламного білборда, який встановлений в окупованій Макіївці, опубліковані в сепаратистському сегменті соціальних мереж.
Як вказується в рекламному тексті на білборді, російська вуглевидобувна компанія «Колмар» шукає в ОРДО фахівців на свої шахти і збагачувальні фабрики в місті Нерюнгрі Республіки Саха (Якутія).
При цьому кандидатам «Колмар» пропонує офіційне працевлаштування, надає житло і соціальні гарантії, а також обіцяє оплату проїзду.
Нагадаємо:
- Російська вуглевидобувна компанія «Колмар» перевезла 2 тис. шахтарів і їх сімей з ОРДЛО на постійну роботу в Республіку Саха (Якутію). Компанія допомогла їм отримати російські паспорти і поселила в місті Нерюнгрі.
- У так званій «ДНР» «глава адміністрації» Макіївки Сергій Голощапов закликав жінок міста не відпускати чоловіків на заробітки в Росію. Він стверджує, що в Макіївці створено робочі місця з високою зарплатою.
- У МВС РФ пропонують дозволити громадянам України, жителям так званих «ДНР» і «ЛНР» на Донбасі, вступати до Державної програми зі сприяння добровільному переселенню на російську територію співвітчизників, які проживають за кордоном, перебуваючи на території Росії, а не через консульство РФ в Україні.