На Нивках в Киеве пьяный водитель Volkswagen врезался в мопед

В Киеве ночью произошла авария, которую устроил нетрезвый водитель Volkswagen.

Как пишет “Киев Оперативный” в Facebook, инцидент произошел на улице Даниила Щербаковского на пешеходном переходе неподалеку от станции метро “Нивки”. Там перед “зеброй” остановился мопедист, пропуская пешеходов. В него влетело авто. Удар был таким сильным, что после него мопед наехал на пешехода и сбил его.

“Что делает в это время водитель Volkswagen? Правильно – пытается скрыться с места ДТП, но его ловят неравнодушные граждане. Пешехода и мопедиста госпитализировали в больницу. Ну и конечно же, у водителя Volkswagen все признаки алкогольного опьянения”, – говорится в сообщении.

: golos.ua