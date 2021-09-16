Джелялова в СІЗО Сімферополя незаконно поставили на облік як «схильного до тероризму» – Полозов

Про це повідомив адвокат Микола Полозов, який разом з колегою Еміне Авамілєвою відвідав Джелялова в СІЗО.

«Наріман виглядає добре, на стан здоров’я не скаржиться. Розповів, що його тримають на т.зв. «Спецблоці» – спеціальному відділі СІЗО, де максимально обмежена не лише взаємодія з зовнішнім світом, але й з іншими ув’язненими. На відміну від інших ув’язнених, які надходять в СІЗО через т.зв. «Карантин» – сиру камеру, розташовану в напівпідвальному приміщенні, його відразу привезли в спецблок», – написав Полозов в Facebook.

Він додав, що Джелялова утримують в двомісній камері з фігурантом справи про релігійну організацію «Свідки Єгови». Також Наріман розповів, що тюремні лікарі провели його огляд і зробили щеплення від віспи і гепатиту, пояснивши йому це тим, що в даній установі «багато всякої зарази і необхідно себе убезпечити».

«Буквально напередодні нашої зустрічі Наріману повідомили, що він поставлений на профоблік як особа, схильна до скоєння терористичних і екстремістських злочинів. Що явно свідчить про повне незнання співробітниками СІЗО принципів кримінального провадження і такого поняття як презумпція невинності. Звичайно ж, всі подібні незаконні адміністративні рішення ми будемо оскаржувати», – зазначив Полозов.

За його словами, Джелялов докладно запитував адвокатів про те, як себе почувають Асан і Азіз Ахтемови і що відбувається з ними і був радий, коли дізнався, що до них нарешті допущені незалежні адвокати.

«Ми розповіли Наріману про ту величезну підтримку, яку йому надають люди в Криму і на території вільного світу. Про всіх ті заяви, які уряди цивілізованих країн вже зробили в контексті його переслідування. Наріман просив передати, що вдячний кожному! Підтримка дуже важлива! Попросив не забувати про Асана, Азіза і всіх політв’язнів», – повідомив Полозов.

Як повідомлялось, 6 вересня 2021 року «Київський райсуд» Сімферополя заарештував заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також «Київський райсуд» обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 4 листопада для двоюрідних братів Азіза і Асана Ахтемових, підозрюваних в скоєнні «диверсії» (ч. 1 ст. 281 КК РФ).

7 вересня 2021 року ФСБ заявила, що ГУР Міноборони України та Меджліс кримськотатарського народу причетні до організації диверсії, яка нібито сталася на газопроводі в окупованому Криму 23 серпня.