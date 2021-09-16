В Украине почти 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом за сутки

По состоянию на 16 сентября суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине вырос на 5 744 случая.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
Среди инфицированных 629 детей и 95 медработников. Вакцинировали от коронавируса еще 118 786 граждан.
Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 1 507 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умер, 101 человек. В то же время 1 499 человек выздоровели.
Лаборатории провели 72 931 тест на обнаружение коронавируса, в частности:
-
методом ПЦР – 34 420 человек,
-
методом ИФА – 7 942 человека,
-
экспресс-тестами – 30 569 человек.
Количество больных в регионах за сутки:
-
город Киев – 362 случая;
-
Винницкая область – 185 случаев;
-
Волынская область – 91 случай;
-
Днепропетровская область – 415 случаев;
-
Донецкая область – 259 случаев;
-
Житомирская область – 278 случаев;
-
Закарпатская область – 54 случая;
-
Запорожская область – 239 случаев;
-
Ивано-Франковская область – 203 случая;
-
Киевская область – 120 случаев;
-
Кировоградская область – 40 случаев;
-
Луганская область – 229 случаев;
-
Львовская область – 552 случая;
-
Николаевская область – 93 случая;
-
Одесская область – 347 случаев;
-
Полтавская область – 132 случая;
-
Ровненская область – 210 случаев;
-
Сумская область – 213 случаев;
-
Тернопольская область – 244 случая;
-
Харьковская область – 498 случаев;
-
Херсонская область – 180 случаев;
-
Хмельницкая область – 223 случая;
-
Черкасская область – 163 случая;
-
Черновицкая область – 245 случаев;
-
Черниговская область – 169 случаев.
Статистика COVID-вакцинации в Украине
Со вчерашнего дня вакцинировали от коронавируса еще 118 786 граждан: первую дозу получили – 68 806 человек, вторую дозу, а следовательно закончили иммунизацию – 49 980 человек.
В течение суток работали:
-
899 мобильных бригад,
-
2 919 пунктов прививки;
-
321 центр вакцинации