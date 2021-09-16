Европа украинскими реформами осталась довольна

Евросоюз приветствует открытие рынка земли в Украине, принятие законов в сфере реформы правосудия и другие начинания. Так указано в заявлении, которое планируется сделать по итогам саммита Украина и ЕС.

«Мы признаем значительный прогресс, которого достигла Украина в своем процессе реформ, и соглашаемся о необходимости и в дальнейшем поддерживать и удваивать эти усилия. Мы приветствуем историческое открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине», — отмечено в документе.

Хотя саммит запланирован на октябрь, его итоговое заявление уже составлено. Документ будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кроме указанных реформ, Евросоюз также приветствует принятие законов о Высшем совете правосудия и о судоустройстве, предусматривающие восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Евросоюз также выражает удовольствие по поводу развития кибербезопасности и медиаграмотности в Украине. «Мы приветствуем первый диалог Украина-ЕС по кибербезопасности, который состоялся 3 июня 2021 года, и с нетерпением ждем следующий раунд этого диалога во втором квартале 2022-го. Мы отметили важность углубления межинституционального сотрудничества в направлении кибербезопасности», — говорится в документе, который озвучат в октябре.

В ответ на украинские реформы, которыми ЕС остался доволен, нам обещают усиление сотрудничества Украины с блоком в рамках Общей политики безопасности и обороны, дальнейшую визовую либерализацию, и экономическое сотрудничество в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Между тем, вступление Украины в Европейский союз зависит от решения 27 стран-членов, и пока не все они хотят расширения границ ЕС. Такое заявление сделал посол Латвии в Украине Юрис Пойканс. Он сказал, что пока все страны ЕС не придут к консенсусу относительно евроинтеграции Украины, говорить о сроках ее вступления в союз рано.