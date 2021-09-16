Цикли місяця впливають на сон чоловіків

Вчені зі Швеції довели, що чоловічий сон серйозно піддається впливу місячних циклів. А ось на жіночий сон ці цикли такого впливу не мають.

В авторитетному науковому журналі Science of the Total Environment опубліковані підсумки дослідження вчених з Університету Уппсали в Швеції. Воно показало, що місячний цикл має більший вплив на чоловічий сон. Попередні роботи з цього приводу давали кілька суперечливих результатів про зв’язок між місячним циклом і сном. В декого такий зв’язок підтверджували, а в інших ні. Цілком можливо деякі отримані результати були випадковими, але багато минулих досліджень не контролювали фактори, що впливають на сон людини. До них належать обструктивне апное уві сні і безсоння.

Під час періоду росту Місяця кількість освітленої поверхні цієї планети, видимої з Землі збільшується. А в момент, коли Місяць перетинає меридіан місцевості, площа освітленої поверхні зменшується. Дослідники використовували записи про сон 492 жінок і 360 чоловіків. Було виявлено, що чоловіки в періоди зростання місячного циклу демонстрували більш низьку ефективність сну і збільшення часу неспання після початку сну, в порівнянні з тими їх ровесниками, чий сон оцінювали в період зменшення Місяця. Але місячний цикл практично не впливав на сон жінок.

Отримані результати абсолютно стійкі до поправки на хронічні проблеми зі сном і навіть важкість обструктивного апное уві сні. Але як же Місяць впливає на сон? Одним з механізмів є відображене Місяцем сонячне світло. Недавні дослідження припускають, що чоловічий мозок більш сприйнятливий до навколишнього світу, ніж жіночий.

: zdorovia.com.ua