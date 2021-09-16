Правозахисники вимагають від президента підписати «закон про воєнних злочинців» – Матвійчук

Про це повідомила голова правління ГО «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук у програмі «Питання національної безпеки» з Валентиною Самар (проект Центру журналістських розслідувань, ефір ТРК Чорноморська).

Закон, який встановлює відповідальність та забезпечує невідворотність покарання для воєнних злочинців, не був ветований президентом у встановлений термін, а тому має бути підписаний і опублікований, наполягає правозахисниця.

«Ми зараз підписали чергове звернення до президента і до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Тому що є стаття 94 Конституції України. І Конституція – це норми прямої дії, які потребують виконання навіть без локалізації в законах. Вона говорить, що якщо президент протягом 15 днів не заветував цей закон, то він вважається таким, який схвалений і має бути негайно підписаний і оприлюднений», – пояснила Матвійчук вимоги правозахисників.

«Ми звернулися до президента про те, що він порушує конституційний обов’язок, звернули увагу спікера парламенту – він теж може в цю ситуацію втрутитись. А далі ми будемо вдаватися до інших правових і міжнародно-дипломатичних дій, щоб цю ситуацію змінити», – додала правозахисниця.

За її словами, непідписання «закону про воєнних злочинців» свідчить про те, що реальні пріоритети президента відрізняються від публічно декларованих.

«В даному випадку ми – союзники публічних намірів президента притягнути Російську Федерацію до відповідальності. Хоче він чи не хоче, але ми будемо йому в цьому допомагати», – наголосила Матвійчук.

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