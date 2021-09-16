Правозахисники вимагають від президента підписати «закон про воєнних злочинців» – Матвійчук

Про це повідомила голова правління ГО «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук у програмі «Питання національної безпеки» з Валентиною Самар (проект Центру журналістських розслідувань, ефір ТРК Чорноморська).
Закон, який встановлює відповідальність та забезпечує невідворотність покарання для воєнних злочинців, не був ветований президентом у встановлений термін, а тому має бути підписаний і опублікований, наполягає правозахисниця.
«Ми зараз підписали чергове звернення до президента і до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Тому що є стаття 94 Конституції України. І Конституція – це норми прямої дії, які потребують виконання навіть без локалізації в законах. Вона говорить, що якщо президент протягом 15 днів не заветував цей закон, то він вважається таким, який схвалений і має бути негайно підписаний і оприлюднений», – пояснила Матвійчук вимоги правозахисників.
«Ми звернулися до президента про те, що він порушує конституційний обов’язок, звернули увагу спікера парламенту – він теж може в цю ситуацію втрутитись. А далі ми будемо вдаватися до інших правових і міжнародно-дипломатичних дій, щоб цю ситуацію змінити», – додала правозахисниця.
За її словами, непідписання «закону про воєнних злочинців» свідчить про те, що реальні пріоритети президента відрізняються від публічно декларованих.
«В даному випадку ми – союзники публічних намірів президента притягнути Російську Федерацію до відповідальності. Хоче він чи не хоче, але ми будемо йому в цьому допомагати», – наголосила Матвійчук.
Нагадаємо:
- 20 травня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає імплементацію в українське законодавство положень міжнародного кримінального і гуманітарного права щодо кримінально-правового переслідування за злочини проти людяності та воєнні злочини.
- Уже 7 років триває російська військова агресія проти України. Якщо у випадку з Кримом Україна відразу визначила ситуацію як тимчасову окупацію, то з класифікацією збройного конфлікту на Донбасі все дещо складніше. Зокрема, тому, що Україна досі не в повному обсязі імплементувала положення міжнародного гуманітарного права в національну правову систему. Детальніше читайте в матеріалах Центру журналістських розслідувань «Конфлікт або війна: право проти політичної доцільності», а також «Картковий будинок Путіна»: чому Україна зобов’язана прийняти «закон про воєнних злочинців».