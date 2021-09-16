Били ногами и палками: напали на авто харьковской скорой

В Харькове 15 сентября хулиганы напали на скорую помощь, которая приехала забирать больного. Автомобиль посреди бела дня начали бить ногами и палками.

Сбоку стояло много людей, однако злоумышленников даже не пытались остановить. Как следствие, там появилась большая вмятина.

Очевидцы все снимали на видео

Врачей вызвали к 43-летнему мужчине. Поскольку тот нуждался в госпитализации, водитель пошел помочь его снести. Поэтому автомобиль остался без присмотра.

К нему приблизились несколько неизвестных, которые начали бить транспорт. Для чего они это делали – неизвестно. Многие очевидцы в этот момент просто стояли рядом и снимали правонарушения на телефоны.

То, что автомобиль били и ногами подтверждают фото, которые обнародовали. На них виден четкий отпечаток подошвы на корпусе.

Центр экстренной медицинской помощи Харьковской области