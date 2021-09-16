Віталій Кулик: Останні чутки про зміни в уряді

«Останні чутки про зміни в уряді. Ряд депутатів від «Слуги народу» зробили кілька інсайдів щодо змін в уряді», — про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віталій Кулик.

«1) Відставка прем»єр-міністра все ще під питанням. На Банковій втомилися від Шмигаля, але все ще не має «добро» від «західних партнерів» на нове прізвище. Крім того, заміна Шмигаля на Любченка кардинально нічого не змінює. Уряд як був залежним від Офісу президента, так і буде.

2) Опрацьовується відставка Генпрокурора та Мінюсту. На них вже є голоси і є прізвища, які можуть посісти ці посади.

3) Очікувано не виправдалася чутка про відставку голови Мінстратегпрому Олега Уруського. Напередодні припинення існування «Укроборонпрому» та корпоратизації держпідприємств галузі, є багато охочих скинути віцепрем’єра. Проте, мова зараз йде лише про заміну одного-двох заступників у Мінстратегпромі.

4) Підтверджується інформація нардепа Качури про можливу відставку міністра соцполітики Марини Лазебної.

5) Після ефіру на 1+1 за участю секретаря РНБОУ Данилова стало очевидно, що втратить крісло і міністр оборони Андрій Таран.

6) Дмитро Разумков підняв ставки і зліг з ковідом на лікарняний. Але на Банковій говорять, що поки немає голосів за заміну його на Руслана Стефанчука.

7) Готується заміна цілого ряду керівників ОДА (5 шт) та пакету РДА. Банкова готується до нового політсезону», — завершує Кулик.