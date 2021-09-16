У «Cупутника V » нові проблеми: ВООЗ знайшла недоліки при виробництві

Всесвітня організація охорони здоров’я відклала схвалення російської вакцини від коронавірусу «Супутник V», заявивши про невідповідність техніки виробництва препарату.

Про це заявив 15 вересня заступник голови Панамериканської організації охорони здоров’я доктор Жарбас Барбоса.

Як він зазначив, аби ВООЗ схвалила вакцину для екстреного застосування, заводи, де її виробляють, мають прийняти стандарти належних практик виробництва.

«Цей процес (схвалення вакцини — УНІАН) призупинено, тому що під час інспекції однієї з фабрик, яка складає частину виробництва «Супутника V», не було виявлено, що ця фабрика згодна із застосуванням належних практик виробництва», — сказав Барбоса.

Він додав, що ВООЗ відновить розгляд заявки на російську вакцину після «необхідних змін». Тоді відбудеться нова інспекція.

Варто зазначити, що Панамериканська організація охорони здоров’я, хоч і не володіє правом схвалення ліків, але є регіональним відділенням ВООЗ в Північній і Південній Америці, яке має такі компетенції.

Раніше цього року після перевірки чотирьох російських заводів, на яких виробляється «Супутник V», у ВООЗ виникли зауваження до роботи підприємства «Фармстандарт – Уфімський вітамінний завод» – зокрема, через забруднення довкілля.

Також влада Словаччині відмовилися продовжувати вакцинацію населення «Супутником V», використавши лише 40 тис. з 200 тис. куплених доз препарату.