Без лишних глаз. Зачем Россия убирает наблюдателей на границе с ОРДЛО

Россия запрещает с 1 октября размещение наблюдателей ОБСЕ на своих пунктах пропуска, граничащих с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей. Кроме европейских «мониторов», там также находятся украинские пограничники и таможенники. Последние семь лет они отслеживали, как РФ поставляла вооружение и живую силу боевикам на Донбасс.

Почему сейчас Москва выгоняет наблюдателей – ниже в материале РБК-Украина.

ОБСЕ направила наблюдателей на украино-российскую границу еще 24 июля 2014 года. Это был самый разгар активных боевых действий, украинская армия успешным маршем освобождала от боевиков города и поселки, а РФ пыталась этому помешать, поставляя вооружение и ведя артиллерийский обстрел со своей территории.

Договоренность направить на Донбасс Специальную мониторинговую миссию (СММ ОБСЕ), а также ее менее известную «коллегу» – наблюдательную миссию – была достигнута еще раньше – в начале июля 2014 на берлинском саммите министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Европейские наблюдатели и украинские пограничники, как указывалось в заявлении, смогут свободно находиться на российских пунктах пропуска до тех пор, пока не будет восстановлен контроль Украины над своими КПП. Более того, обязательное размещение ОБСЕ на украино-российской границе прямо прописано и в Минских договоренностях. Но все эти соглашения Кремль начал нарушать буквально с первого дня.

Европейский надзор

Первая миссия ОБСЕ, отправившаяся в конце июля 2014 года на российские пункты «Донецк» и «Гуково» в Ростовскую область, уже выглядела максимально слабой и урезанной. Россия воспользовалась тем, что все решения в ОБСЕ принимаются консенсусом 57 стран, и не допустила предоставления европейским наблюдателям реальных полномочий и инструментов для мониторинга.

Так, Кремль разрешил располагаться им лишь на двух близлежащих пунктах пропуска, которые оба граничат с оккупированной Луганской областью. Фактически, под круглосуточным наблюдением оказалось менее 1% от всей протяженности украино-российской границы.

Выполнять эту работу было поручено группе из 16 гражданских «обсешников», которым физически было сложно отследить в круглосуточном режиме все перемещения на двух КПП. Никаких прав на проверку транспорта и грузов, пересекающих границу, они не имеют. Информацию об общем количестве человек, направляющихся из РФ в Украину и обратно, наблюдатели также получают от российских силовиков.

Глава миссии, венгр Дьерд Варга признался в интервью СМИ, что Россия запретила им даже пользоваться биноклями, фотоаппаратами и камерами в телефонах.

Мандат миссии должен был продлеваться на заседании ОБСЕ каждые три-четыре месяца. Все семь лет Россия максимально противилась этому, а в начале сентября 2021-го и вовсе поставила точку – с октября европейским «мониторам» запрещено находиться в Ростовской области.

Говорить о том, что небольшое количество людей на ограниченном участке границы могло хоть как-то повлиять на поставки оружия и техники, не приходится. Как и представить себе фантастическую ситуацию, что российские военные будут гнать танки, бронетехнику и артустановки под носом у ОБСЕ через официальный пункт пропуска, когда у них есть 400 км неподконтрольной приграничной территории.

Впрочем, и бесполезной работу наблюдателей на КПП назвать нельзя. Уже буквально по приезду в Ростовскую область европейцы попали в самое «пекло» украино-российской войны. Над их головами буквально свистели снаряды. Этот факт, например, отражен в первом еженедельном отчете ОБСЕ от 30 июля – 6 августа 2014. В нем говорится, что в само здание пункта пропуска попало сразу два снаряда.

«Миссия наблюдателей ОБСЕ была не в состоянии подтвердить, кто несет ответственность за обстрел», – как всегда «толерантно» уточняется в отчете наблюдателей.

Наблюдатели также стали свидетелями массового перехода почти 500 украинских военных на территорию РФ. В начале августа 2014 бойцы 72-й бригады ВСУ были вынуждены укрыться на КПП «Гуково» от артиллерийских обстрелов с двух сторон – от боевиков ЛНР и с территории России.

За все годы наблюдений «обсешники» проводили визуальный осмотр российских «гуманитарных конвоев», замечали проезд санитарных автомобилей с надписью «Груз-200», фиксировали перемещение в Украину сотен тысяч грузовиков и десятков тысяч лиц в военной форме. Но ни разу в отчете они не были названы представителями российских регулярных вооруженных сил. Это, кстати, неоднократно вызывало ироничную реакцию на заседаниях ОБСЕ.

«Продолжающийся переход границы физически здоровыми молодыми мужчинами, одетыми в камуфляж, не может быть объяснен утверждениями о том, что они следуют модным тенденциям или идут за грибами. Очевидно для всех, что это российские солдаты или наемные бойцы, направляющие в Украину воевать», – так в декабре 2015 года охарактеризовал эту ситуацию посол США при ОБСЕ Даниел Баер.

Россия, в свою очередь, каждый год из раза в раз подчеркивала, что пребывание наблюдателей на ее пунктах пропуска это «жест доброй воли». А потому, по логике страны-агрессора, если ее позицию не будут принимать во внимание другие страны, то эта «добрая воля» быстро закончится.

В тылу врага

«Жестом доброй воли» РФ называет и то, что кроме наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска находятся и украинские силовики. Практически с самого начала войны сводная группа из около 20 украинских пограничников и таможенников «вахтовым» методом по месяцу находится на пункте пропуска «Донецк» в Ростовской области. Они могут посещать и соседний КПП «Матвеев курган». Зачастую это происходит, когда именно по этому маршрут едут российские «гумконвои».

Функции наших силовиков «в тылу врага» сводятся фактически к визуальному осмотру этих «конвоев». В большинстве случаев они едут полупустыми и везут какой-то груз в ящиках. Но проверить, что именно там находится, украинским силовикам не позволяют российские «коллеги».

Последний на данный момент, 102-й, российский «гуманитарный конвой» проследовал из Ростовской области на оккупированный Донбасс 12 августа. Он ехал с неустановленным грузом и без таможенного оформления.

Как вообще оказались украинские пограничники в стане врага 7 лет назад и чем они там занимаются? Первая сводная группа прибыла на пункт пропуска «Донецк» на две недели позже наблюдателей ОБСЕ – 16 августа 2014 года. Договоренность о ее присутствии там была достигнута на все том же берлинском саммите глав МИД.

Украинцы и россияне должны были бы совместно контролировать границу и не допускать поставок сепаратистам оружия и живой силы. Они должны были бы находиться на российской стороне, пока под контроль Украины не вернутся захваченные в Луганской области КПП «Изварино» и «Краснопартизанск».

Более того, уже после подписания «первого Минска» якобы договорились, что украинские пограничники начинают действия «по восстановлению госграницы на неподконтрольном участке». Об этом сообщила 31 октября 2014 года пресс-служба Администрации президента. Сейчас это сообщение с сайта канцелярии главы государства удалено, но осталось на странице ОП в соцсети Facebook.

Как бы то ни было, но расширить присутствие украинских силовиков на госгранице РФ не позволила. Более того, россияне максимально осложнили работу той группе, которая уже находилась на пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев курган». К примеру, 23 августа 2014 года украинцев заблокировали на территории КПП и не позволили даже визуально осмотреть грузовики, следовавшие в Украину. В знак протеста наши силовики целый день перемещались по российской территории с украинскими флагами.

Подобное происходит на этих КПП до сих пор. Россияне в одностороннем порядке оформляют «направление гуманитарной помощи», а украинским пограничникам и таможенникам лишь иногда позволяют провести ее визуальный осмотр. Даже в такой ситуации они умудряются фиксировать важные детали, например, про армейскую выправку водителей «гумконвоев», их молодой возраст или подозрительный набор этой «благотворительной помощи».

Вместе с тем представители Украины объективно ограничены в возможности заметить пересечение границы российскими войсками. К примеру, вторжение в ночь с 23 на 24 августа 9 батальонно-тактических групп ВС РФ в составе почти 3,5 тысяч человек для «замыкания» Иловайского котла происходило на 30 км южнее от КПП «Матвеев Курган». Россияне двигались вне основных международных трасс. К тому же оккупанты подготовились, заранее сняв с техники распознавательные знаки своих Вооруженных сил и нанеся украинские.

«Наши люди ограничены в передвижении, общении, на прошлой неделе к ним не пропустили украинского консула. Но наши люди продолжают там работать, у них высокий моральный дух, чувство ответственности, мы с ними на постоянной связи», – так объяснял бывший глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко условия работы украинцев на российской территории.

Сейчас, после решения России выгнать наблюдателей ОБСЕ со своей границы, вопрос присутствия там представителей Госпогранслужбы Украины также может оказаться под большим вопросом.

Открытые ворота

Официально РФ ничего не говорит о целесообразности дальнейшего пребывания украинских пограничников на своих КПП. В украинском охранном ведомстве также отмечают, что ждут дальнейшего развития ситуации. «Пока что мы не получали каких-то подтверждений (о прекращении миссии, – ред.) или документов относительно пограничников», – сообщили РБК-Украина в ГПСУ.

Там также надеются, что Россия не будет увязывать конец миссии ОБСЕ и вопрос дальнейшей судьбы украинских силовиков. Но пока что никаких сигналов – ни позитивных, ни негативных – из стана врага так и не получили.

На данный момент Кремль сосредоточился на том, чтобы найти приемлемое оправдание своему решению об изгнании ОБСЕ с госграницы. Одно из таких оправданий – Украина не отнеслась «с должным уважением» к поступкам РФ.

Кроме того, страна-оккупант уверяет, что в ОБСЕ за семь лет наблюдений не зафиксировали ни одного факта переброски в Украину войск, вооружения, военной техники и боеприпасов. Соответственно, дальнейшей пребывание «надсмотрщиков» на украино-российской границе нецелесообразно.

В украинском МИД категорически не согласны с таким подходом. Наблюдатели фиксировали и технику и живую силу противника у границы, настаивают в ведомстве.

«Миссия наблюдателей ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» фиксировала многочисленные факты передвижения через границу лиц в военной форме (до 40 тысяч человек), техники, грузов, которые украинская сторона не могла присмотреть или проверить. Обычно после этого на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины Наблюдательная миссия ОБСЕ находила современное оружие и высокотехнологичные средства радиоэлектронной борьбы, производимые в РФ, наблюдалось увеличение случаев нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных администраций», – объяснил РБК-Украина спикер МИДа Олег Николенко.

По его словам, 30 сентября оборудование миссии ОБСЕ будет вывезено с российской территории, а 22 наблюдателя будут отозваны. Продление их пребывания там после прекращения мандата миссии невозможно. В то же время в МИДе подчеркивают, что обеспечение постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ территорий, прилегающих к временно неподконтрольному участку нашем границы, остается приоритетом для Украины.

Наша страна, отметил Николенко, намерена продолжать работу вместе со странами-партнерами, чтобы заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства.

«В Москве не заинтересованы в посторонних ушах и глазах на неконтролируемом участке границы, чтобы продолжать поставлять на временно оккупированные территориях оружие, боеприпасы и наемников», – резюмировал спикер МИД.

За годы войны у украинского общества развился некий скепсис к работе ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса и на украино-российской границе. Периодические обвинения в «глухоте и слепоте» европейских наблюдателей, возможно, и имеют под собой определенные основания. Но во многих случаях они выступают одним из предохранителей от неприкрытой агрессии регулярных войск северного соседа. И теперь Кремлю удалось этот предохранитель сорвать.