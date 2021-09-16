Кошка устроила «истерику» из-за вкусняшки

Пользовательница TikTok под ником districtkitty поделилась роликом со своей кошкой, которая устроила истерику из-за предложенной ей вкусняшки.

Пушистая так раскричалась, будто голодала как минимум неделю. Интересно, все лакомства вызывают у котейки такую эмоциональную реакцию или только определенный вид ветчины, который ей дала хозяйка?

Комментаторов рассмешило поведение кошки-истерички.

Ахах, когда целых 15 секунд не кормили.

У каждого есть любимое блюдо, за которое мы и не так размяукаемся.

Я так на манты и фаршированный перец мяукаю))

Как будто месяц котейку не кормили.

Истеричка пушистая.

: novosti-n.org