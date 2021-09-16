Кошка устроила «истерику» из-за вкусняшки

Пользовательница TikTok под ником districtkitty поделилась роликом со своей кошкой, которая устроила истерику из-за предложенной ей вкусняшки.
Пушистая так раскричалась, будто голодала как минимум неделю. Интересно, все лакомства вызывают у котейки такую эмоциональную реакцию или только определенный вид ветчины, который ей дала хозяйка?
Комментаторов рассмешило поведение кошки-истерички.
Ахах, когда целых 15 секунд не кормили.
У каждого есть любимое блюдо, за которое мы и не так размяукаемся.
Я так на манты и фаршированный перец мяукаю))
Как будто месяц котейку не кормили.
Истеричка пушистая.
: novosti-n.org