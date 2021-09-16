В Україні воєнні злочинці уникають покарання через нереформоване законодавство – Матвійчук

Про це правозахисниця повідомила у програмі «Питання національної безпеки» з Валентиною Самар (проект Центру журналістських розслідувань, ефір ТРК Чорноморська).

За її словами, причина безкарності воєнних злочинців – у кваліфікації злочинів за невідповідними статтями, які передбачають сплив давності злочину і припинення відповідальності, і зволікання президента з підписанням «закону про воєнних злочинців» сприяє цій безкарності.

«Основний недолік і основна загроза такого зволікання в тому, що справи неправильно відкриті, не за тими статтями, тому що в Кримінальному кодексі України немає відповідальності за злочини проти людяності, неналежним чином виписані воєнні злочини. Тому правоохоронні органи, органи слідства відкривають кримінальні справи за абсолютно іншими статтями ККУ. Усі ці інші статті мають терміни давності. І тому справа може просто ніколи не дійти до суду. Тому що коли ми говоримо про окуповані території, ми говоримо про ситуацію, у якій об’єктивно дуже важко збирати докази, вести слідство, опитувати свідків і проводити необхідні слідчі дії. Тож може статися так, що коли ці дедлайни спливуть, не буде зібрано належні докази, і справу доведеться просто закрити», – пояснила Матвійчук.

Вона додала, що «закон про воєнних злочинців» дозволяє притягнути винних до відповідальності не зважаючи на давність злочину.

«Чому важливо кваліфікувати ці злочини як міжнародні, як злочини проти людяності, як воєнні злочини? Бо там таких дедлайнів немає. Це розраховано на ситуації збройних конфліктів, на окуповані території, з яких авторитарні режими злочинців не видають й не співпрацюють. Тому міжнародні злочини не мають терміну давності. Історія свідчить: проходить десять, двадцять, тридцять років, авторитарні режими падають, і воєнні злочинці постають перед судом. Це можливо за умови, якщо всі ці справи, які зараз відкриті, Україна належним чином кваліфікує. І наш «закон про воєнних злочинців» №2689 дає таку можливість», – сказала правозахисниця.

Як повідомлялось, правозахисні організації звернулись до президента України Володимира Зеленського та спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова із закликом дотриматися норм Конституції й підписати закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права».

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