Предполагаемая причина взрыва в Днепре – взрывчатка, прикрепленная к машине, – СМИ

Причиной смертельного взрыва в Днепре 15 сентября могла стать взрывчатка, прикрепленная к машине. Жертвами трагедии стали 2 человека: Дарья Гречищева и Алексей Кавлак.

В автомобиле, вероятно, установили самодельное взрывное устройство. Он могло сработать, когда водитель сел за руль.

По данным следствия, в автомобиле установили самодельное взрывное устройство, – говорится в сообщении.

Взрыв в Днепропетровске: главное

Трагедия произошла 15 сентября около 09:00 на проспекте Богдана Хмельницкого.

Взорвался автомобиль Nissan Primer. В салоне находились 2 человека: спикер ГСЧС и волонтер Красного Креста Дарья Гречищева и член патриотической организации «Украинский легион» Алексей Кавлак. К сожалению, они погибли.

СБУ начала расследование по статье о теракте.

Взрыв был настолько сильным, что из окон в доме рядом повылетали стекла.

Очевидец трагедии – журналистка Татьяна Заяц – рассказала: в один миг ей показалось, что началась война.

Кавлак и Гречищева были хорошими знакомыми. Вместе они работали над учебно-волонтерскими проектам.

По данным СМИ, у погибших могли быть также романтические отношения.

Интерфакс-Украина