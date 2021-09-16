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Миллиарды евро министра Малюськи

16.09.2021

Министр юстиции Денис Малюська давно известен своими эпатажными поступками. То сфоткает свои ботинки на столе, то изобразит шланг, то устроит заключенного на работу в своем ведомстве. То, что он до сих пор остается на своей должности – а назначен он во времена забытого ныне премьера Гончарука, у многих вызывает искреннее удивление. Денис числится первым номером в списке на вылет из Кабмина и, надо полагать, будет уволен этой осенью.

По всей видимости, он это прекрасно осознает. Перед ним во всей красе встал вопрос: а куда податься безработному министру юстиции? Где будет востребован его уникальный, но абсолютно бесполезный опыт по переводу тюрем на хозрасчет? Опять же количество подписчиков в «Фейсбуке» уменьшится. И Малюська решился на авантюру поистине международного масштаба. Если раньше его действия воспринимались как чудачества относительно безобидного придурка, то теперь они отлично выписываются в целую «серию» статей уголовного кодекса.

Напоследок Малюська, как говорится, «взалкал». Захотел себе сформировать «пенсионный фонд». И подошел к делу с невиданным даже в украинских условиях размахом. Чтобы вы понимали масштаб: в результате действий министра юстиции оказались заблокированы все счета украинского атомного монополиста – НАЭК «Энергоатом». Исполнительная служба Минюста пытается взыскать с компании 2 миллиарда (!) 500 млн. евро, 2 миллиарда 112 млн. долларов и немного гривен – примерно 79 млн., не больше.

Это не театр абсурда, не последняя «шутка» уходящего в отставку министра, а суровая действительность. Вполне конкретные государственные судебные исполнители направляют бумаги в банки, требуя миллиарды долларов в иностранной валюте! Откуда у компании такие деньги?!! Придется ли заложить атомные энергоблоки в ломбард, чтобы удовлетворить фантастические требования реформатора украинских тюрем?

Формальным поводом для появления миллиардных сумм стало давным-давно закрытое дело «Энергоатом» против ЗАТ «Совместное украинско-американское предприятие «Укрэлектроватт». «Электроваттовцы» пытались получить с компании 127 млн. грн. Ничего у них не получилось, дело закрыли.

Но уже в текущем году Шевченковский районный суд принял решение о «возобновлении исполнительного производства». Исполнительная служба у нас подчиняется Минюсту, и именно с подачи ведомства Малюськи в «исполнительном производстве» появились многомиллиардные суммы. Счета «Энергоатома» заблокированы, финансовая деятельность атомной компании полностью парализована.

Де-факто НАЭК просто банкрот, поскольку у атомщиков нет таких денег! Более того, сюрреализм крепчал с каждым часом. В платежном требовании за подписью государственного судебного исполнителя Мурыхина Сергея Владимировича с «Энергоатома» хотят получить уже 22 миллиарда евро! Хотя тот же Минюст просит всего два с половиной миллиарда. Тоже евро. Страшные люди!

Фактически Малюська тупо ограбил «Энергоатом». Деньги компании конфискованы, возможно, уже переведены на счета оффшорных компаний. Естественно, решение о списании можно оспорить. Вот только это длительная процедура, и кто знает, чем она закончится.

Еще раз: Малюська «выставил» государственного атомного монополиста на колоссальные деньги (миллиарды) по откровенно фиктивному «требованию». Деятельность «Энергоатома» парализована. В заявлении компании действия Минюста названы грабежом и мошеннической схемой. И с этим нельзя не согласиться. Как и с тем, что под угрозу поставлена национальная безопасность страны, ведь это же не киоск по продаже газированной воды! И вот как раз действия министра юстиции, которые уже спровоцировали угрозу остановки деятельности атомного монополиста, должны стать предметом рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны. Вместо «пенсионного фонда» министр юстиции должен получить уютную камеру с видом на зарешеченное небо.

Автор: Сергей Самсон

 

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