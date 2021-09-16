Обслуживание госдолга Украины подорожает на 20%, и каждая 8-я бюджетная гривна уйдет кредиторам. О чем умалчивает Шмыгаль и его Кабмин

Расходы на обслуживание государственного долга Украины в 2022 года вырастут на 30 млрд грн, и достигнут 181,4 млрд грн.

Об этом умалчивается в официальной презентации госбюджета-2022 от Минфина, которая была представлена вчера на утверждении документа.

Тем не менее, очевидно, что выплаты процентов (купонов) по украинскому госдолгу вырастут сразу на 19,8% — существенное удорожание. Особенно в условиях прочих растущих бюджетных расходов и нестабильности в украинской экономике.

Каждую 8-ю бюджетную гривну собираются потратить на обслуживание госдолга, то есть деньги уйдут нашим внутренним и внешним кредиторам.

Общая сумма выплат по госдолгу в следующем году, по расчету Кабмина Дениса Шмыгаля, должна составить 575 млрд грн. Это проценты плюс погашение (тело займа), и это составляет около 40% всей расходной части госбюджета, которую предлагается утвердить на уровне 1,47 трлн грн.

Если пересчитать огромный госдолг на каждого украинца, то выйдет, что каждый гражданин нашей страны должен выплатить кредиторам около $500. Многовато для одного года.

Но несмотря на гигантские долговые платежи, власти не стесняются сорить деньгами на странные и невнятные проекты, чреватые дополнительными расходами. Например, только на проектирование Президентского университета хотят выделить 100 млн грн. Или на исследования Антарктиды (331 млн грн), на акселератор оборонных и индустриальных инноваций (300 млн грн), без которых оказывается сложно обойтись воюющей стране, которая также не может побороть коронавирус на своей территории.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.ua