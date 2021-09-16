Забив ногами до смерті: вбивця рідної матері отримав вирок

До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Як повідомляє прокуратура Київської області, вбивство сталося у листопаді 2020 року.

Мешканець Білоцерківського району прийшов до своєї матері додому та жорстоко побив її. Зловмисник спочатку бив жінку кулаками по обличчю, а після того, як вона впала завдав не менше 17 ударів ногами по голові та тулубу.

Своїми протиправними діями, він спричинив потерпілій тяжкі тілесні ушкодження у вигляді переломів, внутрішньочерепної травми та численних забоїв від яких 57-річна жінка померла.

Виявилося, що засуджений раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, розбійний напад та зґвалтування.

Його вина повністю підтверджена висновками судових експертиз та показаннями свідків, які зазначили що він часто бив дружину та матір.

Володарський районний суд Київської області визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив йому максимальне покарання, передбачене санкцією статті – 10 років позбавлення волі.

: bigkyiv.com.ua