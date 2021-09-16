Местные жители выложили в соцсети видео боев под Донецком и Горловкой

Если в вечерней сводке за первые семнадцать часов четырнадцатого сентября спикер командования Объединенных сил Лидия Нанивская зафиксировала один обстрел российскими оккупантами украинских позиций на Донбассе, то в утреннем отчете за все прошлые сутки – уже четыре. Все на счету террористов ДНР, в том числе один с применением тяжелой артиллерии.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Так, по укреплениям Вооруженных сил Украины у Шумов северо-западнее Горловки враг вел огонь из 122-миллиметровой артиллерии и 120-мм минометов. У Нью-Йорка западнее Горловки – дважды из станковых противотанковых гранатометов. У Песок под Донецком – из автоматических станковых гранатометов.

Наши защитники адекватно отвечали.

В свою очередь, местные жители в социальных сетях все чаще не просто сообщают о боевых действиях, но и выкладывают видеозаписи преимущественно со звуками войны. В частности, позавчера вечером:

«20:36. Донецк, Трудовские, вечер 14/09/21, постреливают».

«Горловка. 21:06. Вже шість разів, сім, гупнуло важке. Перемир’я…».

«Горловка. 23.35. Вечер перестает быть томным».

«Горловка. 23:40. Шумно».

«Горловка. 23:44. Орки бьют».

Горловка 23:44

Орки бьют pic.twitter.com/qSvRrRh7p6

— hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) September 15, 2021

#Горловка (вроде как), ~23-40 14/09/20, шумно https://t.co/nTTQkoq6ZE pic.twitter.com/rNrKktXR4w

— Necro Mancer (@666_mancer) September 14, 2021

#Донецк, Трудовские, вечер 14/09/21, постреливают https://t.co/iVimugjCQl pic.twitter.com/DLqpiIktpA

— Necro Mancer (@666_mancer) September 14, 2021