Кабмин хочет увеличить собственное финансирование в 2022 году на 7%

Проект госбюджета Украины на 2022 год предусматривает увеличение финансирования хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмин на 6,9% (174,8 млн грн) по сравнению с 2021 годом.

Об этом стало известно из сообщения “Зеркала недели”.

Учитывая данные госбюджета, на секретариат правительства предлагается выделить 1,2 млрд грн, из которых 33 млн грн – на функционирование офиса по привлечению и поддержки инвестиций и 15 млн грн на мероприятия по поддержке лидерства в Украине, на Государственную службу статистики – 1,4 млрд грн и на Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей – 107,2 млн грн.