В МОН разъяснили, как учебные заведения будут работать после 20 сентября

Учебные заведения в желтой зоне смогут нормально функционировать при условии, если 80% работников будут иметь COVID-сертификаты. Соответствующие изменения вступят в силу уже с 20 сентября.
В желтой зоне необходимо иметь международный, внутренний или иностранный сертификат. В нем будет содержаться информация о прививках 1 или 2 дозами вакцины.
Кроме того, COVID-сертификат может содержать следующие данные:
-
отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;
-
выздоровление лица от указанной болезни.
Для работы школ в красной зоне необходимо, чтобы COVID-сертификаты имели 100% работников.
Что стоит знать о COVID-сертификатах
«Желтые» COVID-сертификаты будут получать украинцы, которые прививались одной дозой вакцины. Они будут действовать в течение 120 дней.
«Зеленые» COVID-сертификаты получат после вакцинации второй дозой. Документ будет действовать в течение 365 дней.
COVID-сертификаты с отрицательным результатом ПЦР-теста будут действовать 72 часа.
COVID-сертификаты, которые украинцы получат после ответвления от коронавируса, будут действовать 180 дней.
Усиление карантина: главное
Решение об ужесточении карантина Кабмин принял 13 сентября.
Именно тогда сообщили, что в Украине введут «желтые» и «зеленые» COVID-сертификаты. Их наличие предоставит украинцам ряд привилегий.
Украинцы и в дальнейшем сами будут выбирать, каким препаратом вакцинироваться.