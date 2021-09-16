В МОН разъяснили, как учебные заведения будут работать после 20 сентября

Учебные заведения в желтой зоне смогут нормально функционировать при условии, если 80% работников будут иметь COVID-сертификаты. Соответствующие изменения вступят в силу уже с 20 сентября.

В желтой зоне необходимо иметь международный, внутренний или иностранный сертификат. В нем будет содержаться информация о прививках 1 или 2 дозами вакцины.

Кроме того, COVID-сертификат может содержать следующие данные:

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;

выздоровление лица от указанной болезни.

Для работы школ в красной зоне необходимо, чтобы COVID-сертификаты имели 100% работников.

Что стоит знать о COVID-сертификатах

«Желтые» COVID-сертификаты будут получать украинцы, которые прививались одной дозой вакцины. Они будут действовать в течение 120 дней.

«Зеленые» COVID-сертификаты получат после вакцинации второй дозой. Документ будет действовать в течение 365 дней.

COVID-сертификаты с отрицательным результатом ПЦР-теста будут действовать 72 часа.

COVID-сертификаты, которые украинцы получат после ответвления от коронавируса, будут действовать 180 дней.

Усиление карантина: главное

Решение об ужесточении карантина Кабмин принял 13 сентября.

Именно тогда сообщили, что в Украине введут «желтые» и «зеленые» COVID-сертификаты. Их наличие предоставит украинцам ряд привилегий.

Украинцы и в дальнейшем сами будут выбирать, каким препаратом вакцинироваться.