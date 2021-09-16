В Украине могут провести повторную вакцинацию

В Украине могут ввести повторную вакцинацию уже вакцинированных людей. Это будет не скоро: повторные прививки возможны только через год.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Через год украинцев может ожидать повторная вакцинация. По словам министра, это возможно при условии, если не будет научных данных о том, что поствакцинальный иммунитет длится больше одного года.

Также существует угроза новой мутации коронавируса. Тогда украинцам придется вакцинироваться повторно.

Не исключается вариант, когда вакцинироваться придется вообще каждый год, перед сезонным обострением респираторных болезней.

Как сообщалось, в Украине набирает обороты прививочная кампания. На сегодняшний день почти 5 млн украинцев получили две дозы прививки и считаются полностью привитыми. Среди них получили первую дозу — 6 028 877 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 4 959 086 украинцев.