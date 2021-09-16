Кремень пригрозил украинским каналам санкциями за нарушение языкового закона

Языковой омбудсмен заявил о более 80 обращениях от граждан за нарушение закона о языке украинскими телеканалами.

Основная часть обращений касалась деятельности телеканалов «Украина», «Интер» и «1+1».

Жалобы касались 25 украинских телеканалов. Об этом Тарас Кремень заявил по результатам проверки соблюдения телеканалами закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Офис вещательного омбудсмена проверит 5 каналов

«1+1»,

«Интер»,

ICTV,

МЕГА,

«Украина».

Многочисленные материалы, подтверждающие дерзкое и систематическое нарушение телевизионными каналами языкового закона, являются основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного применения санкций, – предупредил Кремень.

Он добавил, что у телеканалов было 2 года, чтобы подготовиться к новому закону.

В течение 16 июля – 16 сентября Офис омбудсмена начал 30 проверок в таких сферах:

информация для общего ознакомления,

обслуживание потребителей,

местное самоуправление,

образование,

телевидение,

национальная безопасность и оборона.

О результатах пообещали сообщить дополнительно.

Сайт языкового омбудсмена