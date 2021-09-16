Кремень пригрозил украинским каналам санкциями за нарушение языкового закона

Языковой омбудсмен заявил о более 80 обращениях от граждан за нарушение закона о языке украинскими телеканалами.
Основная часть обращений касалась деятельности телеканалов «Украина», «Интер» и «1+1».
Жалобы касались 25 украинских телеканалов. Об этом Тарас Кремень заявил по результатам проверки соблюдения телеканалами закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Офис вещательного омбудсмена проверит 5 каналов
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«1+1»,
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«Интер»,
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ICTV,
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МЕГА,
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«Украина».
Многочисленные материалы, подтверждающие дерзкое и систематическое нарушение телевизионными каналами языкового закона, являются основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного применения санкций, – предупредил Кремень.
Он добавил, что у телеканалов было 2 года, чтобы подготовиться к новому закону.
В течение 16 июля – 16 сентября Офис омбудсмена начал 30 проверок в таких сферах:
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информация для общего ознакомления,
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обслуживание потребителей,
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местное самоуправление,
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образование,
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телевидение,
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национальная безопасность и оборона.
О результатах пообещали сообщить дополнительно.
Сайт языкового омбудсмена