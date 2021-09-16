Как Украина финансирует банк порошенковской подруги Гонтаревой

Приветствую 73%, поздравляю весь «электоральный майдан», которые голосовали, чтобы мутные схемы вокруг государственных финансов прекратились, и чтобы мутные схемщики Порошенко, Гонтарева и Пасенюк превратились в ничто.

Такие “поздравления” огласил в Фейсбуке экс-нардеп от”Батькивщины” Игорь Луценко.

Вітаю 73%, вітаю весь «електоральний майдан», котрі голосували, щоб мутні схеми навколо державних фінансів припинилися, і щоб мутні схемщики Порошенка Гонтарєва і Пасенюк перетворилися в ніщо.

Тепер продовжуйте платити тим же схемщикам по тих же схемах!

Унікальний банк Авангард, котрий злі язики абсолютно безпідставно пов’язують з банкіршею Порошенка Гонтарєвою (хаха, насправді це її з Пасенюком банк).

Він нині на 70-80% закредитований у НБУ. Нещодавно отримав ще 375 млн.

Непогано, правда? Практично усі кошти, котрі банк залучив – це кошти від держави, тобто нас з вами.

Тільки нас ніхто не питав.

Такого іншого банку за цим параметром не існує.

Так більше того!

Банк на 70% вклався у державні облігації. Воістину, Україна – надзвичайно щедра та багата країна, підтримує таких злиднів, як Пасенюк та Гонтарева, фактично організовуючи їм бізнес.

«Авангард» бере пару мільярдів у держави під низький відсоток, і потім за трохи вищий відсоток ці гроші державі ж і віддає у борг. На різницю непогано живе.

Звісно, нинішній глава НБУ Шевченко, котрий тримає коло себе подружку Гонтарєвої Рожкову, в упор «не бачить» примітивної схеми по викачці грошей з держави.

Нагадаю, Гонтарева і Пасенюк ще Януковичу допомагали відмивати його кошти. Що їм ті майдани і «майдани»!