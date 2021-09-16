Кабмин предложит Раде реформировать службу занятости

Кабинет министров с подачи первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко принял проект закона, призванного запустить новые “активные программы” на рынке труда. Механизм в том, чтобы экономическими стимулами убедить работодателей трудоустраивать молодежь, пусть даже и без опыта работы.

Об этом KV стало известно в ходе очередного заседания Кабинета министров под председательством Дениса Шмыгаля 15 сентября 2021 года.

Законопроект (см. п. 1.1 повестки заседания) называется – “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно реформирования службы занятости, социального страхования на случай безработицы, содействия продуктивной занятости населения, в том числе молодежи, и внедрения новых активных программ на рынке труда”.

Он предполагает как реформу самой госслужбы занятости населения ради повышения качества предоставляемых ею услуг, но и осовременивание страховых случаев на случай безработицы.

Проектом акта предлагается изменить «неэффективный» механизм квотирования трудоустройства. А именно, компенсировать работодателям часть расходов на оплату труда или единого взноса на общеобязательный госсоцстрах за трудоустройство некоторых категорий безработных, в частности – молодежи.

В правительстве рассчитывают, что законопроект поспособствует трудоустройству «долгосрочных безработных» – для этого работодателям предлагается компенсировать также расходы на госсоцстрах.

При этом, планируется изменить подходы к условиям, продолжительности и размеров помощи по безработице, усилив страховые принципы (чем больше страховой стаж – тем больше помощь по безработице).

Одновременно Кабмин хочет, чтобы депутаты проголосовали за послабление санкции к безработным, если те уволились по собственному желанию.

Изменяется и подход к финансированию общественных работ – так называемые «временные работы» будут отменены как такие, что демотивируют искать работу.

Предлагаются новации относительно того, как службе занятости следует эффективно искать вакансии для безработных (будут учитывать, например, транспортную доступность, а размер з/п – в зависимости от продолжительности безработицы).

В Пояснительной записке за подписью первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко говорится, что в Украине – один из самых высоких в Центрально-Восточной Европе показатель безработицы (в прошлом году составила 1,7 млн человек), и он растет, а значит, нужно принимать меры на уровне государства. В правительстве ожидают, что реформа службы занятости поспособствует уменьшению безработных.

Как информировала KV, по состоянию на 1 сентября 2021 года на учете в Киевской городской службе занятости находилось 12,3 тыс безработных. Это в 2,1 раза меньше, чем на соответствующую дату в прошлом году, когда на учете было 25,2 тыс человек.